Quattro mesi e 700 euro, pena sospesa per 59enne trovato con cocaina, soldi e bilancino

QUATTRO CASTELLA

Era stato scoperto con droga e con banconote straniere, tra cui valute sudamericane. Ieri ha patteggiato 4 mesi e 700 euro di multa, con la sospensione condizionale della pena. Lui, Gion Cesare Fontanili, 59enne residente a Bibbiano, era stato arrestato in marzo dai carabinieri. L’accordo sulla pena è stato raggiunto dall’avvocato Rossella Zagni - ieri in sostituzione dell’avvocato difensore Davide Martinelli - con il pm Marco Marano, davanti al giudice Michela Caputo. L’uomo era stato osservato nel pomeriggio del 21 marzo mentre scambiava qualcosa con un altro, in piazza Garibaldi a Quattro Castella: non appena il cliente si è allontanato, sono intervenuti gli uomini dell’Arma. In tasca il 59enne aveva quattro dosi di cocaina già confezionata e 230 euro. Durante la perquisizione domiciliare, erano stati rinvenuti circa venti grammi di cocaina, due bilancini, euro, 12mila pesos colombiani, 12 dollari americani e bolivar venezuelani.

al.cod.