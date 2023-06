Quattro morti nello schianto Si farà una nuova perizia

Entro sei mesi il consulente nominato dal tribunale dovrà fare una nuova perizia medico-cognitiva su Oriol Lame, il 32enne albanese che, alla guida - ubriaco, drogato, senza patente né assicurazione - si schiantò il 30 ottobre 2022 con l’auto contro un rustico di Gaida, causando la morte di quattro persone: la compagna 22enne, il loro figlio di un anno e mezzo, il fratello e la sorella di lei, di 9 e 11 anni. Lame, per il quale i giudici non hanno disposto misure cautelari, è tornato in Albania. Il pm Marco Marano ha rimarcato che sull’elaborato del perito vi sono mancanze e aspetti da sviluppare. Sulla scia anche le parti offese. Il giudice per le indagini preliminari Andrea Rat ha disposto una nuova perizia medica, che andrà depositata entro il 10 dicembre. La difesa, affidata all’avvocato Giuseppe Caldarola, ha chiesto che sia fatta personalmente su Lame: lui dovrà rientrare in Italia oppure il perito del tribunale lo raggiungerà in Albania. Il pm Marano si è riservato la nomina di un proprio consulente.