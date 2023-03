Quattro mura, tre destini e un reparto: sul palco lo spettacolo ’Freeze’

Stasera alle 21 al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, è in programma "Freeze" della compagnia Tom Corradini Teatro, con Tom Corradini, Michele Di Dedd e Alessio Colanero. Quattro mura, tre destini un reparto. Un uomo dell’Est, una fioraia e un infermiere intrecciano i loro sentieri di vita quotidiana in un centro di salute mentale in una comica e bizzarra risonanza magnetica della nostra realtà. Una grottesca analisi fisico-comica di tre personaggi in uno spazio scenico in cui si alternano giochi di comicità visuale in cui ogni personaggio narra in forma di gag la propria storia personale, aspirazioni, percorso emotivo. La storia è ambientata in un periodo di 24 ore a partire dalla mattina, quando i pazienti si svegliano, fino alla sera, quando devono andare a letto. Mentre al Binario 49 di via Turri dalle 19,30 la presentazione di "Cenerentola, Raperonzolo e le altre", seguito da musica dal vivo del Blossom Trio.