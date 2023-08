Quattro nomi per il toto-sindaco "Serve una donna". Ma vince Mammi

Tra serio e faceto, mentre sui fuochi borbottano pentoloni di ragù e polenta, il toto-sindaco di Reggio corre tra i volontari della Festa del Pd ("chiamiamola festa dell’Unità, perché così deve chiamarsi", insiste il segretario Gazza).

Quattro nomi sul piatto, i più papabili al momento: Stefania Bondavalli, Lanfranco de Franco, lo stesso Massimo Gazza e Alessio Mammi.

"Il fatto che all’apertura della festa manchi il prossimo candidato sindaco del capoluogo è un disastro ed è il simbolo di come è messo il partito. Ci manca una visione unitaria", chiosa un grigliatore di lunga data. "Il pensiero che possa vincere la destra mi fa venire la pelle d’oca".

Rotti gli indugi, via alle consultazioni. Il voto è segreto, per celare pressioni e imbarazzi. Così è più facile lasciarsi andare.

"È l’ora di una donna – scandisce sicura una cuoca –. E la Bondavalli è in gamba, simpatica, propositiva, ha i figli già grandi. E poi ha anche i soldi per pagare la campagna elettorale, che non è un dettaglio da poco di questi tempi... "

In tante, da dietro ai fornelli, seguono lo stesso entusiasmo: "Una donna! Ci vuole una donna, sono sempre migliori degli uomini. Fanno meglio. Lei poi è una persona carina, mi piace. E credo che non abbia fatto in tempo a ’inquinarsi’ con i meccanismi della politica. E questo è un bene". Otto preferenze.

"Magari fosse Mammi... Ma va in Europa! Mammi avrebbe vinto al primo turno. Ma forse ora ha altre idee... Lo conosciamo bene noi, è un umile, sempre disponibile. Sarebbe perfetto come sindaco". L’ex primo cittadino di Scandiano va forte tra i boulevard infuocati. "È sempre sorridente, ha esperienza come amministratore". E anche se qualcuno storce il naso ("non si può, non è reggiano... !"), alla fine sarà il più gettonato di queste mini primarie: dieci voti.

Parimerito alla Bondavalli si piazza l’assessore comunale alla Casa, de Franco. "Io scelgo Lanfranco. Perché è una brava persona e farebbe molto bene come sindaco. Mi fido di lui", dice a gran voce un volontario. Si accodano altri sette simpatizzanti: "Conosce la città, lavora bene. Lo voterei a occhi chiusi".

Il prof Gazza (che ha sempre dichiarato di voler restare nel suo ruolo e non avere ambizioni da primo cittadino) incassa quattro preferenze. "È bravo, ci sa fare, sceglierei lui".

E c’è l’outsider, due volontari estraggono dal mazzo il nome di Carlotta Bonvicini, assessore comunale all’ambiente: "Lei dovrebbe fare il sindaco, è preparata, la persona che ci vuole".

b. s.