Quattro nuove ambulanze per festeggiare la Croce Rossa

Quattro nuovi mezzi della Croce Rossa di Scandiano saranno ufficialmente inaugurati questa sera in occasione della giornata internazionale della Croce Rossa Italiana. E’ stata organizzata una fiaccolata, aperta a tutta la popolazione, con il ritrovo dei partecipanti in piazza Primo Maggio alle 19.30, intorno alle 20 seguirà l’inaugurazione e benedizione di quattro nuovi mezzi di soccorso tra cui due ambulanze per l’emergenza, un pulmino e un Doblò che saranno dedicati ai servizi di trasporti sanitari.

Alle 20.30 il corteo partirà da piazza Primo Maggio e percorrerà le vie centrali di Scandiano con le fiaccole accese, simbolo storico e culturale della Croce Rossa Italiana che proprio oggi celebra l’anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore del movimento della Croce Rossa. Alla fine del percorso il corteo rientrerà in piazza Primo Maggio dove i volontari della Cri distribuiranno gnocco fritto ai presenti. I nuovi mezzi sono stati acquistati dal comitato della Cri scandianese per continuare a garantire lo svolgimento delle molteplici e importanti attività. Ieri intanto, in vista della giornata mondiale della Cri, una delegazione del comitato di Scandiano è stata accolta in municipio in rappresentanza delle tante volontarie e volontari che ogni giorno, con passione e competenza, operano per la comunità.

Matteo Barca