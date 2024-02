Quattro nuove mense grazie al Pnrr

Si ampliano i servizi di ristorazione delle scuole primarie reggiane. A partire dal prossimo anno scolastico quattro scuole della città avranno a disposizione spazi mensa completamente nuovi.

Partiranno infatti a breve, grazie anche a fondi Pnrr, i lavori di costruzione di spazi di refezione progettati secondo le più recenti indicazioni in termini di efficienza energetica, sicurezza e comfort abitativo. In tre casi – scuole primarie Marconi, Valeriani di Cadè e Boiardo di Villa Bagno – le mense verranno edificate a servizio di scuole che ne erano precedentemente sprovviste, mentre nel caso della scuola primaria Dall’Aglio, il nuovo edificio andrà a sostituire quello ora in uso che non è più in grado di soddisfare a pieno le esigenze del plesso.

Nel complesso di tratta di un investimento di circa 2 milioni di euro, di cui oltre 600mila a carico del Comune. Tutte le nuove mense saranno prive di barriere architettoniche ed energeticamente efficienti, realizzate con tecnologie, materiali e impianti che le renderanno a energia quasi zero.