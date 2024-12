Quattro nuovi alloggi Acer per i bisognosi

REGGIOLO

Consegnate ieri le chiavi di quattro alloggi a canone concordato, situati in una palazzina di via Donizetti. Sono destinati a famiglie bisognose. Derivano dalla ricostruzione di un precedente edificio, acquistato da Acer da privati per 255 mila euro, rimasto danneggiato dal sisma del 2012. Gli alloggi hanno un contratto di locazione di 400 euro al mese e deposito cauzionale di due mensilità. Presenti alla consegna delle chiavi il presidente Acer, Marco Corradi, il sindaco Roberto Angeli, il consigliere regionale Andrea Costa, l’assessore comunale Franco Albinelli e Stefano Pavan, progettista e direttore dei lavori della palazzina demolita e ricostruita in base a concezioni moderne e tecnologiche.