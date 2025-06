Quattro nuovi defibrillatori. Bando premia il 118 di Reggio

Quattro nuovi defibrillatori per la comunità scandianese. In questi giorni sono stati ufficialmente consegnati al Comune di Scandiano quattro nuovi defibrillatori semiautomatici (Dae) grazie a un bando regionale che ha premiato il servizio 118 dell’Ausl di Reggio Emilia. "I dispositivi – dicono dall’amministrazione – saranno installati in altrettanti luoghi pubblici del territorio comunale attualmente non coperti da presìdi salvavita: la biblioteca comunale, il cinema Teatro Boiardo, il centro giovani Polo Made e il parco Morgone".

Esprime soddisfazione il sindaco Matteo Nasciuti: "Questi nuovi Dae – sottolinea il primo cittadino di Scandiano – rappresentano un ulteriore passo avanti nel rendere la nostra comunità più sicura e sono il frutto di una virtuosa collaborazione tra istituzioni, al servizio della salute pubblica. Aumentare la diffusione capillare dei defibrillatori significa aumentare le possibilità di intervento tempestivo in caso di emergenza". Si tratta di strumenti di ultima generazione, pensati per essere utilizzati anche da persone senza una formazione specifica. Il defibrillatore è in grado di analizzare autonomamente il ritmo cardiaco del paziente e determinare se sia necessario erogare una scarica. Sarà poi l’operatore a premere il pulsante, seguendo le indicazioni del dispositivo. La loro presenza è certamente molto importante e utile nei luoghi pubblici.

m. b.