Quattro passi ’a zonzo’ per Reggio. Un’occasione per conoscere la città

Sarà ed è stata, nella composizione del libro, una conversazione con il lettore, in particolare con i concittadini che vivono Reggio Emilia senza conoscere la genesi e l’evoluzione dell’ambiente urbano. Un’occasione per scoprire nuovi dettagli e imparare a osservare gli indizi architettonici disseminati in città, spesso invisibili all’occhio poco attento e abituato alla loro presenza. Con questo approccio Massimo Mussini presenterà il suo libro ‘Quattro passi per Reggio’ (Corsiero editore) domani alle 10.30, nella sala conferenze del Museo Diocesano, in dialogo con Andrea Casoli e i fotografi del Fotogruppo 60 b.f.i. Un volume in cui Mussini sospende i panni del ricercatore accademico e critico d’arte per accompagnare i lettori attraverso una mappa di fatti e aneddoti del passato, precisi e dettagliati, ma anche narrati con sapiente benevolenza e talora con un pizzico di umorismo. La traccia narrativa evita la sequenza cronologica tipica delle lezioni scolastiche, e si dipana in modo libero e creativo attraverso il ricco collegamento di idee e di conoscenze che costituiscono il patrimonio dell’autore. Numerose sono le citazioni alle proprie scoperte scientifiche in campo archeologico, spesso rivelatrici di una diversa storia rispetto a quella accreditata fino a quel momento. Ciò a riprova che l’autore non si è limitato a rifondere il già noto, bensì ha contribuito a scrivere pagine nuove che danno luce al passato di Reggio. L’apparato fotografico, realizzato appositamente per questa pubblicazione, è stato prodotto dai fotografi del Fotogruppo 60 b.f.i. di Reggio. Le numerose fotografie, oltre ad accompagnare il testo per esemplificare gli argomenti, consentono un secondo livello di lettura per immagini, reso autonomo da didascalie circostanziate.

"L’andare a zonzo senza una meta è il modo col quale molte volte mi accingo a percorrere le vie di Reggio, senza seguire itinerari prefissati – spiega Mussini –. Questo libro, nato su sollecitazione di un gruppo di amici fotografi e illustrato con le immagini da loro create, non vuole essere l’ennesima guida turistico-artistica della città, ma si pone come provocazione al lettore, suggerendogli un comportamento creativo nel suo rapporto con il luogo in cui abita, per conoscerlo meglio, per viverlo attivamente chiedendosi le ragioni della sua forma e della stratificazione di strutture differenti, che sono il riflesso della presenza attiva di altri abitatori: insomma, per mettere in moto la curiosità che, da sempre, è stata il motore della creatività umana".

Lara Maria Ferrari