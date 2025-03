’Quattro passi di memoria’ per onorare Leoni e Lasagni

Una cerimonia per ricordare il sacrificio di Alessandro Leoni ‘Nessuno’ e Mario Lasagni ‘Igli’ (foto), caduti il 18 marzo 1945 durante un’azione della Resistenza contro il Comando tedesco. Il Comune di Scandiano organizza un momento di riflessione e memoria con l’evento ‘Quattro passi di memoria’ previsto sabato alle 10.30 in via Trento 2. Sarà proposta una drammatizzazione teatrale a cura del centro teatrale MaMiMò che darà voce alle vicende di quei tragici giorni attraverso una lettura scenica basata su documenti storici e testimonianze. A soli 100 metri da piazza 1° Maggio, in via Trento, l’ultima villetta sulla sinistra all’angolo con viale della Rocca era stata requisita dai tedeschi e trasformata nel loro comando. Il 18 marzo 1945 un gruppo di partigiani tentò di aiutare alcuni soldati mongoli, costretti con la forza a combattere nella Wehrmacht, a disertare per unirsi alla Resistenza. Una possibile delazione mise in allerta il presidio tedesco e lo scontro che ne seguì si concluse con la morte del 17enne Alessandro Leoni, il più giovane partigiano scandianese caduto nella lotta di Liberazione. Nella stessa azione perse la vita Mario Lasagni che, rimasto senza munizioni e braccato dai nazifascisti, scelse di togliersi la vita piuttosto che cadere prigioniero. "L’evento sarà un’occasione per riflettere sull’eredità di quei giovani eroi che hanno combattuto per la libertà", dicono dal Comune.

m. b.