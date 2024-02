Quattro pezzi per quattro qartetti d’archi. Appuntamento nella Sala degli Specchi

Alla Sala degli Specchi del Teatro Valli, questa sera alle 20,30, l’associazione Amici del quartetto "Guido A. Borciani" propone il primo degli appuntamenti del ciclo "Note oltre i confini. Giochi", che – tra concerti, lezioni di musica e incontri – si svolgerà fino a maggio. Giovanni Bietti, compositore, pianista e musicologo, presenta in prima assoluta "Giochi", quattro pezzi per quartetto d’archi affidata nella stessa serata a quattro quartetti d’archi: Eos, Guadagnini, Indaco, Noûs. Si tratta di un progetto compositivo che unisce performance e divulgazione, l’esperienza dell’ascolto e l’approfondimento dei contenuti musicali. Il progetto comprende quattro pezzi per quartetto d’archi: "Gioco di specchi", "Gioco di ritmi", "Gioco di colori", "Gioco di ombre". Per chiudere il programma i quattro gruppi si riuniscono eseguendo insieme la trascrizione, dello stesso Bietti, di una delle ultime composizioni di Brahms: un Preludio Corale intensissimo e commovente, basato su un affascinante “gioco di echi”. Posto unico 5 euro. Info www.iteatri.re.it