Oggi alle 17,30 alla sala polivalente di via Panagulis a Luzzara è in programma "La Scelta", spettacolo di Marco Cortesi e Mara Meschini che vanta centinaia di repliche, puntando sulla riflessione legata ai temi della guerra e della pace. L’evento è promosso da Us Aquila for Africa. "La Scelta" porta sul palcoscenico vicende terribilmente attuali di coraggio civile, di decisioni e di scelte, che s’intrecciano ad un’appassionante inchiesta sulle vere ragioni del conflitto e sul ruolo del coraggio civile nella nostra società. Due narratori, quattro storie vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti più atroci dei nostri tempi, scoppiato nel cuore dell’Europa: la guerra civile che ha insanguinato l’ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995.

L’entrata è ad offerta libera, con prenotazione: tel. 339-2949926 ([email protected]).