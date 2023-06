Quattro titoli italiani per i giovani sbandieratori

Domenica 4 giugno a Foligno, alla XII Parata Nazionale della Bandiera Under 18 della Lega Italiana Sbandieratori, si sono confrontate 15 compagnie di tutta Italia. L’Associazione Musici e Sbandieratori Contrada Monticelli ha vinto 4 titoli di campione d’Italia ( singolo under 12, coppia under 12, piccola squadra under 12, grande squadra under 15) e un secondo posto (grande squadra under 12).

"Sono ottimi risultati ottenuti dai più piccoli che hanno dimostrato quanto la nostra scuola sia valida dal punto di vista agonistico - dice il presidente Marco Balderi -. Su quattro gare sbandieratori under 12 abbiamo ottenuto tre vittorie e un secondo posto. Sommando le vittorie coi buoni piazzamenti degli altri giovani atleti, per il secondo anno consecutivo siamo vice campioni d’Italia Under 18".

In settembre, in piazza Zanti a Cavriago, si svolgerà la 42ª Parata Nazionale della Bandiera. Dall’8 al 10 settembre oltre 500 atleti si sfideranno in piazza Zanti per la conquista del titolo di campione d’Italia 2023.