Quattromila euro per Conselice. Il grande cuore delle associazioni

Alla sindaca di Conselice, Paola Pula, e alla presidente della Proloco conselicese il sindaco Luca Ronzoni ha consegnato il ricavato del grande pranzo che si è svolto domenica alla Antica Corte Ortalli di Sant’Ilario: un assegno di 4000 euro che saranno utilizzati per riacquistare attrezzature danneggiate dall’alluvione di maggio. Il pranzo, che ha avuto una grande partecipazione, è stato organizzato alla perfezione dalle associazioni locali coordinate dalla mitica proloco Gattatico. Conselice, in provincia di Ravenna, è stato uno dei comuni di pianura più colpiti dall’esondazione dei 23 fiumi che la scorsa primavera hanno rotto gli argini in Romagna. "Tanto lavoro resta da fare per tornare alla normalità, per questo sono ancora importanti i gesti di solidarietà come quello organizzato dalle associazioni locali", commentano dal Municipio.