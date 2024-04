Quattromila manifestanti in strada: "Adesso basta morti sul lavoro"

Il grido "adesso basta" che corre lungo tutta l’Italia, si snoda anche a Reggio attraverso il corteo di sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil, al quale hanno aderito quattromila lavoratori, che sfila in centro città per arrivare davanti alla Prefettura. Un lenzuolone nero è stato srotolato ieri mattina per le strade è il protagonista metaforico della scia di morti sul lavoro, ancora più scuro dopo la strage di tre giorni fa alla centrale idroelettrica di Bargi, nel bolognese. E come simbolo di protesta proprio per quest’ultima tragedia, i manifestanti hanno dato vita ad un "minuto di rumore" con fischietti, cori e slogan, contrapponendosi al minuto di silenzio sancito in tutto lo Stivale.

I MOTIVI DEL SIT-IN

"Non possiamo stare più zitti", hanno detto i segretari delle organizzazioni sindacali scese in strada e che poi sono stati convocati e ricevuti dal prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, la quale ha manifestato loro preoccupazione per la situazione denunciata, ribadendo l’impegno a produrre sul piano locale concreti avanzamenti per quanto riguarda la formazione di operai e datori di lavoro.

"L’attuale modello economico va radicalmente cambiato – hanno tuonato i sindacati in Corso Garibaldi (i presidi davanti alle varie aziende, come da programma originario, sono stati annullati per confluire tutti qui in centro), capeggiati dal segretario generale della Cgil, Cristian Sesena – La logica del massimo profitto non può tradursi in sfruttamento lavorativo che è anche la causa primaria del progressivo deteriorarsi del rispetto delle norme di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori".

RICHIESTE AL GOVERNO

Il flash mob ha nel mirino soprattutto il Governo. "Chiediamo che nell’ordinamento giuridico italiano venga previsto il reato di “omicidio sul lavoro” per le imprese che non rispettano le regole e apportate modifiche al codice degli appalti che determinano il superamento dell’appalto a cascata". E ancora: "Siamo sdegnati per l’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro a Bargi e chiediamo a gran voce un cambio di passo alla politica. Lo slogan ‘Adesso Basta’ dietro cui scendiamo in sciopero con lavoratrici e i lavoratori reggiani rappresenta con chiarezza la rabbia e la necessità di fare qualcosa di concreto e di farlo subito per porre fine a questo insopportabile elenco di lutti".

ADESIONE MASSICCIA

I dati dell’adesione allo sciopero nelle principali aziende della provincia reggiana che ha riguardato l’intero turno di lavoro e a tutti i settori pubblici e privati. Settore commercio e terziario: Cirfood 70%, Lidl 80%, Flexilog 70%. Settore ceramico-tessile: Ceramiche Refin 70%, Procter&Gamble 90%, Manifattura San Maurizio 90%. Settore edile-costruzioni: Margaritelli Ferroviaria 85%, Emiliana Imballaggi 50%. Settore trasporti-logistica: Afv logistica 70%, Corrieri Sda/Fedex/Gls 65%, Progetto Lavoro 70%. Settore metalmeccanico: Carpenfer 80%, Cimet 85%, Dieci 90%, Emak 90%, Fives Oto 90%, Heila Cranes 70%,

Immergas 90%, Ipc 70%, Meta System 70%, Ognibene 70%, Re.Vi.Fa 100%, Reggiana Riduttori 70%, Vimi Fasteners 80%, Vsg 70%, Walvoil 70%, Zincatura Padana 95%. Produzione ferma alla Eviosys e alla Interpump

Settore agricolo-alimentare: Agricola Tre Valli 75%, Caseifici Granterre 70%, F.lli Veroni 70%, Progeo 70%. Pubblico Impiego:

Istituzione Nidi e Scuola Infanzia Reggio 70%, Enti Locali 50%.