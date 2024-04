Quegli agenti da medaglia. Rivolte sedate e arresti, ma anche salvataggi eroici

Da chi ha salvato la vita a un bimbo che stava annegando a chi ha sedato una violenta rivolta in carcere evitando il peggio: sono tra le motivazioni degli encomi conferiti ai poliziotti che si sono distinti per meriti particolari, consegnati ieri davanti a una folta platea al teatro Ariosto per la festa del 172esimo anniversario della polizia di Stato. I riconoscimenti sono andati al vice questore Lucio Di Cicco, all’assistente capo coordinatore Andrea Grasselli, all’assistente Gennaro Sglavo, all’agente Claudio Barrucci per aver diretto un’attività di ordine e sicurezza pubblica che ha permesso di sedare una violenta rivolta di circa 200 detenuti, scoppiata nel carcere La Pulce, l’8 marzo 2020. Encomio anche all’agente scelto Manuel Calabrò e Michele Mirko Mannino per un intervento di polizia giudiziaria che si è concluso con l’arresto in flagranza di reato di un individuo che ha messo in atto una rapina a mano armato in un ufficio postale, il 10 marzo 2022, mentre il vice sovrintendente Piero Lamanna ha ricevuto un encomio per un intervento di soccorso pubblico che ha permesso di salvare un uomo colto da malore per un arresto cardiaco, il 16 dicembre 2022: gli ha praticato le manovre di primo soccorso fino all’intervento del personale sanitario. Altro riconoscimento per il sovrintendente Sandro Pagani, per aver salvato la vita di un bimbo, affetto da autismo, che stava annegando in un bacino idrico, il 25 giugno 2021.

All’agente Gabriele Conte consegnato l’encomio per un’attività di polizia giudiziaria che si è conclusa con il fermo di tre individui appartenenti a una baby gang che si erano resi responsabili di un’aggressione, il 22 gennaio 2022. Il vice ispettore Marco Dondi, il vice sovrintendente Marika Carpani e l’assistente Angelo Vegliante hanno ricevuto un riconoscimento per l’impegno e la sensibilità in una delicata e complessa operazione di polizia giudiziaria che si è conclusa con l’esecuzione di nove misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e costrizione o induzione al matrimonio, il 14 dicembre 2022. Encomio anche all’agente Sara Garzone un’operazione di polizia giudiziaria che si è conclusa con l’arresto del responsabile di un tentato furto in un cantiere, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, il 24 maggio 2020. A consegnare gli encomi, conferiti dal capo della polizia, sono stati il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco Luca Vecchi, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il capo della segreteria politica della presidenza della Regione, Giammaria Manghi (in rappresentanza del governatore Stefano Bonaccini), il presidente del tribunale Andrea Rat, il procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Andrea Milani, e il tenente colonnello Maria Concetta Di Domenica in rappresentanza del comando provinciale Guardia di Finanza.

Chiara Gabrielli