Quei cinque parcheggi che sono un invito per i ladri in stazione

In qualità di amministratore del condominio in via Turri 9 angolo via Chiesi 30, vorrei porre alla vostra attenzione questo problema che il nostro Comune ha creato per risolverne un altro, sempre dallo stesso provocato: in via Chiesi sul lato destro della stretta carreggiata, proprio fronte facciata palazzina ove vi sono balconi sporgenti, furono posizionati cinque posti auto con sosta a pagamento che impedivano ai mezzi ingombranti e alti, come ad esempio camion per raccolta rifiuti o simili, di poter transitare senza inevitabilmente urtare i balconcini primo piano, cosa che accadeva regolarmente ogni settimana. I proprietari esasperati da questa situazione di pericolo, di non poter usufruire di un loro bene in quanto i terrazzi danneggiati non risultavano sicuri, ma anche di dover sostenere ingenti oneri per la loro riparazione, hanno presentato, sia a mio mezzo che direttamente, esposti e proteste al signor sindaco del Comune e ai suoi preposti invitandoli ad eliminare i cinque stalli blu permettendo così un più sicuro e agevole transito nella via, ma le risposte ricevute sono state poche e molto vaghe, tipo "adesso vedremo ma non dipende da noi ma dalla società che ha a in gestione il parcheggi".

Ieri mattina dopo l’ennesima e vibrante protesta cosa hanno partorito le eccelsi menti dell’ufficio traffico e loro preposti? Spostare i cinque parcheggi sul lato opposto, quello di sinistra così i balconi non verranno più urtati! Peccato però che così facendo hanno reso un invito ai frequentatori della zona, che tutti ahimè ben conosciamo, di poter tranquillamente salire sul terrazzo sfruttando il cofano dei mezzi parcheggiati e introdursi nell’appartamento ove risiedono per lo più persone anziane, reso molto difficile l’accesso alle abitazioni piano terra ove solo uno stretto marciapiede impedisce che la porta venga chiusa dall’auto in sosta, occluso le vetrine dei negozi lungo via Chiesi e reso molto difficile l’uscita dei veicoli dal cortile condominiale.

Inutile e inascoltate le lamentele di ieri da parte dei condomini e mie, con la magra risposta che il responsabile è assente sino al giorno otto e che soprattutto che per il Comune di Reggio Emilia non è possibile rinunciare all’incasso di quei cinque parcheggi anche a discapito della sicurezza dei cittadini! Complimenti! Si richiede pertanto, se possibile, il vostro gradito interesse al caso. L’amministratore

Rag Pierluigi Fontana