Quei ragazzi sui marciapiedi, verso il futuro

Tra le pagine del Vangelo sfogliate dal vento e l’immagine che è già storia di Trump e Zelensky a colloquio, faccia a faccia, su due sedie rosse in un’enorme stanza del Vaticano, risuonano le parole di Beatrice, vent’anni, giunta ieri nella città eterna assieme ad altri 1.700 giovani reggiani. Ragazzi sui marciapiedi, a smozzicare per terra un panino, mentre i potenti della Terra erano a cospetto di quel feretro di legno, per salutare il pontefice venuto dalla fine del mondo. "Grazie Papa Francesco per la tua spontaneità, per averci sempre ricordato di vivere il cammino della vita da pellegrini e non da turisti, di non collezionare ’selfie’, ma incontri, e di peregrinare sempre alla ricerca di qualcosa: alla ricerca della felicità".