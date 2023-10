Quel codice etico granata ignorato

Facciamo così: in questo commento nessuno nominerà il giocatore della Reggiana tanto discusso nei mesi scorsi e in attesa di giudizio definitivo. Sgomberiamo il campo, letteralmente, dal caso singolo. E concentriamoci invece sul quadro generale che emerge dalla conferenza stampa tenuta martedì dal presidente della Reggiana calcio Carmelo Salerno. Lui dice, a microfoni accesi, che "i modelli per i giovani devono essere i genitori, il Papa, la famiglia, la scuola, non un calciatore. Non pensiamo che i nostri calciatori debbano essere dei modelli per i giovani". Bene, siamo andati a scorrere velocemente il Codice Etico contenuto nel sito della società Reggiana calcio. E a pagina 12 troviamo questo passaggio interessante: "Gli atleti sono obbligati a tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo dello sport e della società civile". Più in alto, invece, tra i principi generali compare questa dichiarazione d’intenti: "La buona reputazione e l’immagine della Società rappresentano un valore immateriale fondamentale da tutelare in ogni momento della vita aziendale, all’interno e all’esterno della Società".

Ok, allora qualcosa non quadra. Se davvero gli atleti sono tenuti a essere un "modello positivo" come scrive Salerno nel suo codice etico, allora com’è possibile che contemporaneamente non possano essere un "modello per i giovani"? Che i giovani non facciano parte della società civile forse (certi soggetti che girano coi coltelli in Caserma Zucchi effettivamente non lo sembrano)? O che forse il Codice Etico sia da aggiornare, emendando quella frase? Delle due l’una, sennò si crea un bel cortocircuito...

Saverio Migliari