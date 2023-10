Quel codice etico granata ignorato

Facciamo così: in questo commento nessuno nominerà il giocatore della Reggiana tanto discusso nei mesi scorsi e in attesa di giudizio definitivo. Sgomberiamo il campo, letteralmente, dal caso singolo. E concentriamoci invece sul quadro generale che emerge dalla conferenza stampa tenuta martedì dal presidente della Reggiana calcio Carmelo Salerno. Lui dice, a microfoni accesi, che "i modelli per i giovani devono essere i genitori, il Papa, la famiglia, la scuola, non un calciatore. Non pensiamo che i nostri calciatori debbano essere dei modelli per i giovani". Così, siamo andati a scorrere velocemente il Codice Etico della società Reggiana calcio.