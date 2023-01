Quel gruppo di imprenditori che portò la Regia in paradiso

di Gabriele Gallo

Un validissimo imprenditore capace di costruire un autentico impero nel settore della maglieria. Ma dal grande pubblico reggiano Gianfranco Morini è ricordato soprattutto per il suo apporto negli epici anni in cui la Reggiana, dopo svariati tentativi precedenti, approdò finalmente in serie A.

Attorno a lui, Vando Veroni e Walter Sacchetti si formò un gruppo di imprenditori appassionati che assicurò solidità e competitività al sodalizio granata fino a fargli raggiungere il massimo campionato, al termine dell’epica cavalcata in serie B dell’annata 19921993.

Dopo essere stato per diversi anni vicepresidente, proprio nel primo anno di A Gianfranco Morini assurse alla massima carica dirigenziale, confermando Marchioro in panchina per il sesto anno consecutivo e distinguendosi in particolare quale garante del rispetto degli accordi nel passaggio tra la precedente proprietà e quella nuova: la cordata guidata da Franco dal Cin.

Si dimise, per ragioni personali, nel giugno del 1994.

Il dirigente sportivo e imprenditore scomparso ieri subentrò nell’incarico a Ermete Fiaccadori, con cui nel periodo precedente aveva strettamente collaborato, preparando insieme i futuri trionfi.

Proprio a Fiaccadori è affidato un ritratto-ricordo di Gianfranco Morini: "E’ sicuramente una perdita grave per il mondo imprenditoriale e sportivo del nostro territorio – afferma l’attuale presidente dell’Anpi di Reggio –, con lui ho condiviso la bellissima avventura di quel periodo, e ricordo come con grande spirito di servizio accettò di fare il presidente, nel primo anno in serie A a garanzia dell’operazione Dal Cin. Del resto – continua Fiaccadori – aveva maturato esperienza nel mondo del calcio con il Reggiolo, esempio all’epoca di serietà e organizzazione societaria seppure nei campionati dilettanti. Persona seria, di grande chiarezza e capacità imprenditoriale, molto bravo a far collaborare persone provenienti da diverse esperienze, ma tutte unite verso l’obiettivo di vincere. E’ sempre stato in prima fila nelle decisioni più importanti, con lui era facile intendersi perché era una persona diretta, ma positiva. Con lui ho avuto un rapporto davvero stupendo. E sono davvero molto dispiaciuto nell’apprendere la notizia della sua scomparsa".

Il ruolo e la personalità di Gianfranco Morini ebbero grande influenza, all’epoca, anche sui giocatori granata. Quel gruppo sospinto in serie A dal carisma di mister Pippo Marchioro, dalle parate dell’emergente Luca Bucci e dalle giocate di talenti quali Scienza, Sgarbossa e Morello. Quest’ultimo così ricorda l’ex presidente deceduto ieri: "In quegli anni ho avuto il privilegio di lavorare con persone competenti, ma umili, che amavano quello che facevano e il calcio in sé: avendo rispetto di tutti. Morini era uno di questi e lo ricordo con grande affetto. Persona elegante, distinta, agiva magari in modo defilato, ma quando occorreva era sempre disponibile a scambiare quattro chiacchiere".