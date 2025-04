"Quel guard-rail è senza protezioni. Anas risponda di omicidio stradale"

La scivolata contro il guardrail è costata la vita al motociclista 37enne Donal Barbieri di Quattro Castella. L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 marzo sulla statale 63 in località Ardaceda, comune di Carpineti. Il grave episodio torna oggi alla ribalta della cronaca perché, con riferimento ad analoghi precedenti incidenti mortali, mercoledì è stata presentata alla stazione dei carabinieri di Castelnovo Monti una denuncia nei confronti di Anas per "possibile omicidio stradale"; depositari della denuncia: Alessandro Raniero Davoli (già consigliere dell’Unione) e Sauro Fontanesi (ex comandante Polizia Locale Unione Montana).

La denuncia riguarda la morte del giovane motociclista Donal Barbieri, a seguito di una scivolata sull’asfalto e dell’impatto contro il supporto verticale del guardrail nella curva al chilometro 74 e 600 della strada statale 63. I supporti sono costruiti a ’U’: se si cade nella propria corsia di marcia, si batte contro il fondo d’acciaio della ’U’; se si finisce nell’altra corsia, si batte contro il lato tagliente della ’U’, una ghigliottina che ha conseguenze devastanti per motociclisti e ciclisti.

L’urto sarebbe stato attenuato dalla fascia ‘salva motociclisti’ (Dsm). E’ probabile che, se fosse stato presente tale dispositivo, forse Donal sarebbe ancora vivo. "Non si può far finta di nulla davanti al dolore dei genitori Catia, Roberto e sorella Ursula. L’ente proprietario, responsabile delle strade statali, è l’Anas, e quindi il dr. Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato Anas spa, il dr. Giuseppe Pecoraro, Presidente Anas spa, l’ing. Matteo Castiglioni, Direttore Direzione Operativa Anas Spa e l’ing. Aldo Castellari, Responsabile Struttura Territoriale Anas spa dell’Emilia Romagna, devono rispondere degli eventuali reati di omicidio stradale e altri collegati, per non aver applicato quanto previsto dal DM 41, 01/04/2019, dall’articolo 14 del Codice della Strada, altri articoli del Codice Penale e norme riguardanti la sicurezza delle infrastrutture stradali a loro affidate", si legge nella denuncia.

Davoli e Fontanesi ricordano altresì che il Decreto Ministeriale 41, entrato in vigore il 13 novembre 2019, obbliga gli enti proprietari o gestori delle strade pubbliche, statali, provinciali, comunali (e autostrade), all’installazione dei dispositivi salva motociclisti, nelle curve con un raggio inferiore ai 250 metri.

Settimo Baisi