"Quel messo comunale è corrotto". Richiesta una perizia psichiatrica

È approdata all’udienza preliminare l’inchiesta sul traffico illecito di residenze nell’ambito della quale fu arrestato nel dicembre 2023 Roberto Campari, ex messo comunale 58enne, residente in città. Il Comune si è costituito parte civile. La difesa ieri ha domandato di fare sul 58enne una perizia psichiatrica, ritenendo che per le sue attuali condizioni non sia in grado di partecipare al processo. In aula le parti e anche il pm Fancesco Rivabella Francia non si sono opposti alla richiesta. Il giudice ha fissato un’udienza in luglio per incaricare lo specialista.

L’indagine della polizia locale, coordinata dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, riguardava 39 indagati: al centro un giro di false residenze date dietro pagamento a stranieri nella zona della stazione, per agevolare l’ottenimento del permesso di soggiorno.

Gli accertamenti nacquero da una segnalazione del dirigente dell’ufficio Anagrafe Alberto Bevilacqua: una donna segnalò che, quando il figlio chiese la carta d’identità, un addetto riferì che nella loro casa risultavano residenti numerosi stranieri, da lei e dal marito mai conosciuti od ospitati. Le richieste di residenza degli immigrati risultavano corredate da una dichiarazione di assenso e dai documenti di identità della donna. Nel gennaio 2020 quest’ultima e il marito attestarono però di non aver mai autorizzato quelle persone a stare nella sua casa e disconobbero la propria firma.

Emerse che quelle pratiche di residenza furono portate avanti da Campari, che risultò non sconosciuto al padrone di quella casa: nel 2018 affittò al messo un’abitazione, da qui secondo gli inquirenti "lui venne in possesso dei documenti dell’uomo". La donna aveva poi raccontato che, per la casa in cui figuravano abitare gli stranieri, lei si era rivolta a un pakistano, nel frattempo venuto a mancare, ritenuto il braccio destro di Campari. Davanti al gup Luca Ramponi, figurano tre imputati a vario titolo: oltre all’ex notificatore, anche un pakistano 31enne che abita in città e un marocchino 54enne che abita a Parma. Campari si era dimesso prima dal Comune di Reggio e poi da quello di Pietrasanta.

Per lui era stata formulata l’accusa di corruzione: una donna confermò di non aver mai abitato in una casa, il cui indirizzo le fu indicato dal pakistano e dalla moglie, pagando 600 euro sul presupposto di ottenere il falso accertamento di residenza da Campari. Deve rispondere anche di falso: il gps installato sull’auto di servizio lo collocava altrove o registrava soste inferiori ai due minuti, risultate incompatibili con gli accertamenti sullz residenza. E di peculato: con l’auto di servizio del Comune nel 2020, andò per 61 ore in diversi negozi e centri sociali.

Alessandra Codeluppi