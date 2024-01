Quel pupazzo così commovente

Stasera alle 21 al Piccolo teatro in piazza di Sant’Ilario d’Enza è in programma "Paloma, ballata controtempo" della Factory Compagnia Transadriatica, una delle realtà più dinamiche e talentuose della scena italiana del teatro di figura, per la regia Tonio De Nitto. E’ Michela Marrazzi ad animare una marionetta ibrida in gommapiuma con le fattezze di una donna anziana alla ricerca del suo tempo passato, infondendole una carica di umanità in uno spettacolo di toccante melanconia, a cui fa da contraltare il fisarmonicista Rocco Nigro che, con un metronomo, le rammenta come il tempo sia un nemico inesorabile con cui fare i conti. E’ una presenza misteriosa, quella del tempo. E Paloma cerca di sfuggirgli col suo carico di ricordi.

Paloma è un’anima canterina, dai grandi occhi profondi, con i suoi bagagli pieni del tempo trascorso.