Quel "Pupo di Zucchero" che sfida il tabù della morte

Una favola barocca di solitudine e vecchiaia per celebrare la memoria dei defunti e la pienezza della vita attraverso l’ombra delle loro esistenze passate. Con la regia di Emma Dante - artista che spazia con successo tra teatro, lirica, letteratura e cinema - arriva al Teatro Ariosto, stasera e domani alle 20.30, "Pupo di Zucchero" (nella foto un’immagine dello spettacolo).

Liberamente tratto da "Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile, lo spettacolo racconta la storia di un vecchio alle prese con i propri ricordi, intento a preparare un tradizionale pupo di zucchero per la ricorrenza dei morti. La suggestione del dolcetto ha il potere di evocare i fantasmi della sua famiglia. Accanto a Carmine Maringola, abile cantastorie che maneggia con cura una lingua vivida come il napoletano ereditato dal Pentamerone secentesco di Basile, recitano Nancy Trabona, Maria Sgro e Federica Greco nel ruolo delle tre spigliate sorelle, Sandro Maria Campagna in quello dello spasimante spagnolo con movenze da matador, mentre Stephanie Taillandier è la madre marsigliese, Giuseppe Lino il padre disperso in mare, Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout il tuttofare Pasqualino, e Martina Caracappa e Valter Sarzi Sartori gli zii che danno corpo a una danza passionale e violenta.

"In "Pupo di zucchero" - dice Emma Dante - la morte non è un tabù, non è scandalosa, ciò che il vecchio vede e ci mostra è una parte inscindibile della sua vita. La stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita". Biglietti interi: 25 e 20 euro. Info: www.iteatri.re.it

s.bon.