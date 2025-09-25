"Quel quadro è la storia della mia famiglia"

"Ho speso 30 anni della mia vita per cercare quel quadro: rappresenta la storia della mia famiglia". L’opera si chiama ’Autoritratto con spaventapasseri’: è firmata da Antonio Ligabue, datata 1957/1958 e vale attorno ai 250mila euro. Alba Gainotti ha 85 anni, abita a Milano ma ha vissuto fino ai 29 a Boretto, dove il dipinto fu rubato nel 1991 dalla villa di famiglia, per poi essere ritrovato da lei stessa in una mostra nel 2022 al Forte di Bard (Aosta). Come scritto dal Carlino, ora l’autoritratto è finito al centro di un processo per ricettazione, iniziato martedì nel tribunale di Reggio. Gli imputati sono due: il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, che curò l’esposizione, e la gallerista parmigiana Patrizia Lodi. Entrambi, tramite i loro avvocati Domenico Noris Bucchi e Guido Camera, si dicono innocenti. Dopo il furto il quadro subì la rimozione di una libellula, secondo gli inquirenti per mascherarne la provenienza. Su questa vicenda in aprile Gainotti ha dato alle stampe un libro, ’Le libellule non volano via dai quadri’ (Europa edizioni).

Può raccontarci le sue origini nella Bassa reggiana?

"Sono nata a Parma, poi i miei genitori Giovanna Laugero e Cesare Gainotti comprarono la farmacia di Boretto in via Roma, nello stesso stabile dove pure noi abitavamo. Mio padre fu deportato e morì quando noi figli eravamo giovani; mia madre poi lasciò l’attività. Mi laureai in Farmacia e in Biologia a Parma, ma non proseguii la professione dei miei genitori. Vissi a Boretto sino a 29 anni, poi mi trasferii a Milano: ho insegnato materie scientifiche per 30 anni al liceo e ho lavorato per la casa editrice Zanichelli scrivendo libri di biologia e scienze della terra".

Come siete entrati in possesso del quadro di Ligabue?

"Nel 1951, quand’avevo 11 anni, ci fu l’alluvione. L’argine del Crostolo si ruppe e le acque del Po invasero anche Boretto, distruggendo i mobili della farmacia e quelli di casa. Decidemmo di commissionare un quadro al ’mat’ di Gualtieri per avere un tocco di colore. Poi gli chiedemmo un’altra opera, ovvero l’autoritratto che fu rubato. Ora entrambe le opere sono in un caveau".

Che ricordo ha dell’artista?

"Era una persona molto sofferente che incanalava l’emotività nella pulsione artistica. Quando acquistammo l’autoritratto, lui aveva già una certa fama come artista: lo pagammo 40mila lire. Allora Ligabue aveva già ingaggiato come autista Sergio Terzi, pittore conosciuto come Nerone: ricordo che Antonio arrivò, si fece aprire da lui la portiera dalla macchina, scese e ci consegnò l’autoritratto".

Come sparì il quadro?

"Era il 1991. L’opera venne rubata di notte dalla casa di Boretto mentre mia madre era a Roma coi miei fratelli".

Anche lei ha cercato l’opera sparita?

"Sì. Avevo una foto del quadro con la libellula risalente a prima del furto: fu scattata da mio nipote, allora un bambino. La portammo ai carabinieri di Monza: sapevamo che l’opera era in circolazione, ma senza la libellula. Gli investigatori fecero un confronto con un quadro su un catalogo, dove però l’insetto mancava. Mi dissero che avrei dovuto identificarlo dal vero".

Come lo ha trovato?

"Ho visitato tantissime mostre, senza mai trovarlo. Dopo tanti tentativi, quando non ci speravo più, lo vidi in ad Aosta. Lo riconobbi subito: era il nostro quadro, ma senza libellula".

È poi scattata un’indagine.

"La Procura di Aosta avviò subito gli accertamenti. L’ultimo proprietario era di Parma e lo aveva acquistato 10 anni prima. Fu disposto il sequestro, poi l’opera ci fu restituita nel 2022 con la pendenza nel caso l’altro acquirente dichiarasse di averlo comprato in buona fede. Su questo c’è una causa civile".

Al di là del valore economico, che cosa rappresenta per lei quest’opera?

"Quando Ligabue entrò in farmacia e ci consegnò l’autoritratto, è come se ci avesse dato una parte di se stesso. Mi piacerebbe poterlo lasciare in eredità perché i miei nipoti abbiano a che fare non solo con il cellulare, ma con l’arte che sa rimanere eterna".