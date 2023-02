"Quella che sto subendo è una colossale ingiustizia"

"Di fronte alle sentenze giudiziarie a me contrarie, continuo a ritenerle una colossale ingiustizia. Vorrei continuare a resistere. Ma i ricorsi costano, gli avvocati chiedono parcelle… Non ho idea per quanto tempo potrò ancora andare avanti in questo modo…".

E’ amara la riflessione di Marzio Iotti, l’ex sindaco di Correggio al centro della vicenda EnCor, chiamato dalla Corte dei Conti e (finora) dalla giustizia ordinaria a un risarcimento di oltre 6,8 milioni di euro, insieme all’ex direttore della società, Luciano Pellegrini. Iotti ora attende il deposito delle motivazioni della sentenza per presentare un eventuale ricorso contro il no alla richiesta esecutiva della somma da parte del Comune di Correggio. La vicenda EnCor è stata ampliamente trattata da Iotti nel suo libro sull’esperienza di pubblico amministaratore.

"Nella mia vita ho sempre messo l’onestà davanti a tutto. Ho sempre pensato che mi sarebbe bastato essere ricordato come una persona onesta. Ma lassù deve essere successo qualcosa", scrive Iotti. Che aggiunge: "Qualcuno però, quaggiù, ci ha messo del suo. Quando si sbaglia si può essere in buona fede... Quando si mente non si è mai in buona fede. Io non ho mai mentito. Qualcuno invece ha mentito quando ha detto che non sapevano, quando, ad esempio, hanno affermato che gli advisors li aveva chiamati il Pd...". Ed esprime pure il suo pensiero verso l’ex sindaco (ora in Parlamento) Ilenia Malavasi, dalla quale è stato più volte attaccato: "Perchè nei suoi due esposti alla Corte dei Conti l’allora sindaco Malavasi ha affermato che per la prima patronage io non avrei avuto nessuna autorizzazione dal consiglio quando invece ero stato regolarmente autorizzato con la delibera n.20 del 2007, alla votazione della quale lei stessa era presente?

Perchè ha affermato che, per la patronage del 2010, la giunta non aveva la preventiva delibera di indirizzo adottata dal consiglio, mentre con la delibera 143 del 2010 la giunta era stata regolarmente autorizzata? Perchè queste due affermazioni sono state trascritte (copia e incolla, comprese le virgole), dalla Procura della Corte dei Conti nel suo atto di citazione ignorando, incredibilmente, l’ampia e documentata relazione (e gli accertamenti eseguiti) della Guardia di Finanza, del 6 giugno 2018, che descriveva invece correttamente queste cose, attribuendo le giuste responsabilità?".

Antonio Lecci