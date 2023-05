"Quella fermata dell’autobus è pericolosa"

Una fermata degli autobus pericolosa sulla SP467R a Chiozza. Il problema è stato denunciato dallo scandianese Fabio Ligabue che chiede di spostare la fermata o di realizzare una pensilina.

"Di fronte all’ex ceramica Sassolgrande, sulla SP467R, c’è una fermata degli autobus situata direttamente sulla strada senza nessuna piattaforma – spiega Ligabue –. Coloro che aspettano la corriera, tra cui diversi studenti, sono costretti a sostare sulla corsia di transito dei veicoli. Non è presente nemmeno una corsia di emergenza.

Si tratta di una situazione potenzialmente molto pericolosa riscontrata a Chiozza".

Il cittadino chiede dunque urgenti provvedimenti per evitare spiacevoli conseguenze e nel frattempo ha segnalato con preoccupazione la problematica "al Comune di Scandiano – evidenzia Ligabue – perché chi aspetta la corriera rischia d’essere investito dai mezzi in transito sulla strada. E’ necessario creare una pensilina oppure spostare la fermata per garantire una maggiore sicurezza".

Il Comune intanto ha subito risposto a Ligabue e l’ha ringraziato per "averci segnalato questa situazione che comporta un disagio e un rischio per la popolazione. L’ufficio lavori pubblici, a cui è stata inoltrata la segnalazione, provvederà ad effettuare un sopralluogo ed eventualmente coinvolgere altri enti (Seta) se necessario".

Matteo Barca