Quella memoria infallibile "Chiedetelo a Terenziani"

"Chiedetelo a Terenziani". Ogni tanto succedeva, negli uffici della polizia municipale di Reggio. Quando si trattava di affrontare qualche vicenda del passato e bisognava trovare dei nomi, dei dati, una targa, si poteva andare a cercare nei faldoni e tra mille carte, oppure chiamare lui, la memoria storica del corpo della Polizia Municipale.

Silvano Terenziani era andato in pensione ormai da una ventina d’anni, ma la sua prodigiosa memoria, unita alla disponibilità e all’amicizia che aveva saputo creare con tanti colleghi, lo aveva fatto rimanere in contatto con gli attuali vigili urbani. Spesso passava a trovarli al comando. A volte lo chiamavano per chiedere qualche dato che la sua memoria poteva fornire in pochi istanti.

Era stato uno dei rappresentanti dei vigili urbani che in una città tanto diversa da quella attuale riuscivano a creare rapporti di fiducia e confidenza con la gente, tanto da diventare veri punti di riferimento.

Persona corpulenta, robusta, eppure assolutamente gentile e cordiale, Terenziani era entrato in servizio negli anni ’70. Aveva ricoperto dapprima un ruolo di vigile di quartiere, quella figura che ha lasciato tanti rimpianti via via che il tessuto sociale si è sfilacciato e sono emersi, fino agli anni recenti, problemi di sicurezza e convivenza.

Poi aveva fatto parte della squadra di motociclisti, un incarico ricoperto per dodici anni. Infine, ormai un po’ avanti con l’età, aveva lavorato in ufficio nei suoi ultimi anni di servizio, prima di andare in pensione.

Persona molto disponibile, un amico: così lo ricordano i colleghi. Ieri la scoperta che si trattava di Silvano Terenziani, agli agenti della Polizia Municipale giunti in via del Chionso per la chiamata di soccorso, è stato uno choc. L’incredulità che potesse essere stata una manovra sbagliata a causare l’incidente sarebbe poi stata confermata da una testimonianza che avrebbe avvalorato l’ipotesi che si sia trattato di un malore.

Poi la bruttissima caduta, la botta rimediata proprio contro un tombino di ferro, forse con l’ex agente che - a causa del malore - non ha potuto nemmeno tentare di attutire l’impatto.

Lascia un grande vuoto nella sua famiglia, come nonno per i suoi nipotini, tra gli amici e nel corpo della Polizia Municipale.