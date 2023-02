Quella porta che non si apre più...

Stasera alle 20,30 al teatro di Casalgrande la rassegna Off, dedicata al teatro contemporaneo e promossa da Quinta Parete, porta in scena "Lo stronzo" di e con Andrea Lupo, produzione del Teatro delle Temperie. E’ la sera del decimo anniversario di matrimonio di Luca e Lilli. La coppia è pronta per andare a festeggiare: una parola sbagliata, una reazione violenta, lei sbatte la porta e scappa. A nulla servono le imprecazioni prima e le preghiere poi, per farle aprire quella maledetta porta e farla tornare. Luca non capisce, non si rende conto di quanta violenza metta quotidianamente nel rapporto con Lilli. Luca davanti a quella porta chiusa prova a capire, cerca una chiave che possa riaprire la sua relazione. In scena troneggia un’enorme porta chiusa, volutamente anonima, a simboleggiare tutte le porte, mentali, sociali, culturali o reali che separano il maschile dal femminile.