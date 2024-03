Quella porta sul palco che rompe gli schemi

Hybris, Il nuovo lavoro di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, arriva al Teatro Ariosto domani (alle 20.30) e domenica 10 marzo (alle 15.30) in tutta la sua forza dissacratoria. La loro folle e lucida scrittura scenica questa volta è incentrata su una porta – aperta e richiusa decine di volte durante lo spettacolo – che diventa qui la cesura tra un ambiente e l’anticamera di un altro mondo. Un pastiche teatrale e linguistico accuratamente studiato e calibrato per apparire tanto disorientante quanto esilarante.

Flavia Mastrella e Antonio Rezza hanno creato un tipo di teatro del tutto singolare. Graffiante: un segno di anarchia nel loro linguaggio che in "Hybris" assume anche tratti di rabbia, Antonio Rezza affronta in scena questi nuclei tematici, escludendo per una volta i tipici elementi che compongono le scene dei suoi spettacoli: qui campeggia sul palco solo una porta, pesante, a cui bussano i diversi personaggi e che viene sbattuta centinaia di volte. Sul palcoscenico, insieme ad Antonio Rezza, ci sono Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli, con la partecipazione di Maria Grazia Sughi. Durata dello spettacolo: 80 minuti.

Biglietti interi: 20 e 15 euro.

Info: www.iteatri.re.it

s.bon.