"Quella provinciale è un pericolo"

Ancora troppi incidenti in via Campagnola a Correggio. Da alcuni anni, infatti, sono molto frequenti gli schianti lungo l’arteria viaria, di competenza provinciale tra Rio Saliceto e Correggio, nonostante interventi di messa in sicurezza, che sembrano aver avuto solo in parte l’esito sperato. Ci sono tratti di strada in cui sono frequenti sbandate o scontri tra veicoli.

Ovviamente la velocità non moderata e un minimo di imprudenza sono alla base degli schianti. Ma l’alta frequenza con cui si verificano gli incidenti hanno fatto sorgere sospetti in diversi cittadini, i quali chiedono ulteriori interventi per poter migliorare la sicurezza.

"Ci sono tratti di strada con il ciglio debole, che cede facilmente a ogni minima sollecitazione, anche senza bisogno del peso di un camion o di un autobus. Inoltre, ci sarebbero delle soluzioni tecnicamente possibili per allargare alcuni tratti di strada, in particolare all’altezza di curve in cui spesso si verificano sbandate o schianti, dovuti in particolare al passaggio contemporaneo di veicoli ingombranti", confidano alcuni cittadini correggesi, annunciando pure una raccolta di firme da inviare alle istituzioni pubbliche per poter sollecitare gli interventi per limitare il rischio di incidenti. Su via Campagnola sono stati eseguiti lavori di tombamento di canali su alcuni tratti. Nonostante questo, restano frequenti gli schianti fuori strada o tra veicoli (in particolare su alcuni incroci) dove spesso devono intervenire soccorsi sanitari e forze dell’ordine.

Antonio Lecci