"Quella serie di schiaffi ricevuti dallo Stato"

Mette in fila una serie di "schiaffi ricevuti dallo Stato". L’ultimo è il permesso-premio concesso a Carlo Cosco, colui che nel 2009 sequestrò e bruciò Lea Garofalo. L’omicida è l’ex compagno della donna, che lo denunciò prendendo le distanze dalla sua famiglia di ‘ndrangheta e pagò con la vita: lei voleva un futuro diverso per la loro figlia Denise. Cosco fu condannato all’ergastolo insieme ad altri tre uomini, più un quinto a 25 anni. In agosto lui ha rivisto per quattro ore la madre, che ha problemi di salute. "Dubito che lui farà il carcere a vita. Magari un giorno me lo ritroverò sotto casa". A dirlo è Marisa Garofalo, ieri ospite a Brescello dell’incontro organizzato dall’associazione antimafia Dioghenes condotto dalla giornalista del Carlino Alessandra Codeluppi. Con lei l’ex consigliera Catia Silva e il giornalista Paolo De Chiara, autore di una biografia su Lea Garofalo.

Lea Garofalo è diventata un’icona antimafia per la sua storia, in barba alle carte giudiziarie. Fu sottoposta a protezione, poi revocata perché non ritenuta credibile, e riammessa dopo due ricorsi, per poi allontanarsi. Figurò sempre come collaboratrice di giustizia, e non come testimone, pur non avendo mai commesso reati: un errore, ammesso a posteriori, anche dai magistrati. Altra ferita: l’aggravante mafiosa contestata solo in primo grado. "È stata fatta giustizia, ma in parte: Lea risulta vittima ‘solo’ di un femminicidio". La sorella, parte civile, ha ricevuto un risarcimento che però la Prefettura ha stoppato, parlando di legami persistenti con la sua famiglia di ‘ndrangheta. "È una vicenda giudiziaria ancora aperta e che fa male. Mi devo fare ammazzare anch’io? Del risarcimento non me ne importa nulla, ma è una questione di dignità. Il non essere creduta, come Lea, è una storia che si ripete".

In conclusione parola a Silva, vincitrice in novembre di un premio intitolato a Lea Garofalo e che si candiderà a sindaco: ha rievocato le minacce mafiose che subì a Brescello, per le quali sono scattate condanne per i Grande Aracri. "Di recente ne ho subito di nuove, ma non è arrivato appoggio anche da chi avrebbe l’obbligo come il Comune". In sala c’è il vicesindaco Stefano Storchi. La mafia, a Brescello, sarà certo un tema che infiammerà l’imminente campagna elettorale.