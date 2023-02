"Quella strada è pericolosa Il dislivello supera i 30 centimetri"

Un dislivello che, in certi punti, supera i trenta centimetri, preoccupa i residenti nella zona di via Campagnola, tra Correggio e San Lodovico di Rio Saliceto. Un dislivello che è a bordo strada, non distante al tratto di carreggiata dove di recente è stato piazzato un guard rail.

"Questo problema – dicono alcuni residenti – si trova nei pressi del civico 25 di via Campagnola, una strada che periodicamente è teatro di incidenti, come il Carlino più volte ha segnalato e documentato, anche in tempi piuttosto recenti.

Come cittadini abbiamo inviato delle segnalazioni, oltre a sollecitazioni a intervenire: ci siamo rivolti agli uffici comunali, alla Provincia di Reggio… Non abbiamo ottenuto nulla. Ma quel dislivello può favorire incidenti, in particolare a ciclisti e moto, oltre che ad auto e mezzi pesanti. Chiediamo solo che si possa intervenire per mettere in sicurezza quel tratto di strada, prima che possa accadere qualche grave incidente".

La situazione rischia infatti di abbassare il livello di sicurezza su un arteria viaria in cui, nonostante diversi interventi eseguiti negli ultimi anni, il numero degli incidenti resta piuttosto elevato. Si tratta spesso di sbandate dovute non solo alla velocità non sempre adeguata, ma talvolta legate a cedimenti della banchina stradale o a dislivelli a bordo della carreggiata.