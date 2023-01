"Quella strada è pericolosa Ora servono soluzioni vere"

La strada provinciale 2, nel tratto di via Guastalla a Reggiolo, si conferma un’arteria viaria ad alto rischio di incidenti. La sbandata in auto avvenuta l’altro pomeriggio non è che uno dei tanti incidenti accaduti negli ultimi tempi, sempre in quel tratto di strada, che collega Villarotta a Reggiolo. E anche il tratto precedente, quello tra Villarotta e Tagliata, riserva periodicamente scene di sbandate e schianti, costringendo all’intervento i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine.

Da anni viene chiesto dai cittadini di installare dei tutor o degli autovelox fissi, che possano in qualche modo limitare la velocità e rendere quella strada più sicura.

E anche giovedì, dopo l’incidente, diversi residenti hanno rimarcato la necessità di trovare adeguate soluzioni.

Una questione che da anni, periodicamente, torna di attualità. Ma pare che ci siano problemi legati alla presenza di centri abitati, di numerosi incroci e di varie strade che si collegano a quel tratto di Provinciale.

Situazioni che, tecnicamente, non rendono fattibile le soluzioni per garantire maggiore sicurezza su quella carreggiata.

Di recente è stato installato un controllo all’altezza delle ex scuole a Brugneto, con semaforo e relativo controllo sulle eventuali infrazioni. Ma gli incidenti continuano a esserci.

Come quello dell’altro pomeriggio, in cui un uomo di 51 anni ha sbandato, ribaltandosi con l’auto lungo la scarpata laterale. E’ stato raggiunto dalla Croce rossa di Reggiolo, dai vigili del fuoco di Guastalla e dalla polizia locale. Poi il trasporto in ospedale per le medicazioni.

Ha riportato traumi di media gravità e, per fortuna, non risulta in pericolo di vita. In quel tratto di strada sono ancora visibili i segni di altri recenti simili incidenti.

Antonio Lecci