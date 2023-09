Quell’anello di asfalto al Marabù dove si sfidavano i go-kart

"Metti il casco e salta sul go-kartE vai e vai col go go go-kartE ballerai il twist del go-kart…". Negli anni ‘60 era la voce di Gianni Morandi con "Go-kart twist" ad accompagnare le accelerazioni degli appassionati di motori nella pista di Villa Cella, alle porte della città. L’anello era ubicato nell’area dove in seguito è stato costruita la discoteca Marabù, locale chiuso da tempo, a sottolineare come un luogo possa avere una stratificazione di storie. Il racconto di oggi si muove tra odore di carburante, musica e velocità. Siamo sbalzati al periodo tra primi anni ‘60 e inizio ‘70, quando Cella era punto di riferimento per gli appassionati dei go-kart, bolidi in miniatura che davano la possibilità di sognare una Formula Uno in versione casalinga, dietro casa, alla portata di tutti. Erano tempi pionieristici, per i go-kart. E al di là delle gare, molti potevano concedersi un giro di pista. L’anello di Cella si girava in un battibaleno, se si aveva dimestichezza con il volante e si pigiava l’acceleratore a tavoletta. Meno di un minuto in tutto, ma l’emozione restava, da condividere con gli amici, inserendo una moneta nel juke-box e far partire la canzone di Morandi. C’era chi ballando rilanciava le sensazioni delle curve, imitando le movenze-twist della scatenata Rita Pavone. La pista era tra la campagna e la via Emilia e accoglieva anche prove motociclistiche, come tramandano alcune locandine conservate dal Motoclub Reggiano. Gli appassionati sostengono ci sia stata una visita del pluricampione Walter Villa. Torniamo ai go-kart. Una disciplina minore che ha avuto varie stagioni e alcuni ritorni di fiamma po’ ovunque, se pensiamo, decenni dopo, alle sfide giovanili sui kart di Verstappen e Leclerc. A pochi chilometri, parallelamente alla pista di Cella, è stata poi realizzata quella di San Pancrazio, nei pressi di Parma: un derby di sorpassi, che andava oltre quello del pallone inscenato tra Mirabello e Tardini. Un cambiamento kartistico arrivò sul filo del pentagramma. Mentre i piccoli bolidi giravano ronzando all’impazzata, Morandi entrò momentaneamente ai box. Gli adolescenti iniziarono a fischiettare un brano strumentale, facile da intonare: "Ohè, le gars" di Roger Mores, sigla della serie "Il tesoro del castello senza nome", produzione internazionale lanciata in Italia nel 1972. In una puntata i protagonisti si sfidavano sui go-kart, guidando bendati. Oggi della pista di go-kart di Cella non rimangono tracce d’asfalto. L’anello è un nebuloso ricordo tra gli adolescenti e i giovani di quel tempo, affiancati nella nostalgia dagli appassionati di motori. Sono loro che passando davanti al vecchio Marabù, sotto cui sonnecchia la pista per kart, iniziano a tamburellare sul volante con le dita e a canticchiare le parole di Morandi: "E gira e gira e vaie non fermarti mai…".

Massimo Tassi