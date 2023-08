Continua il rimpallo delle responsabilità sulla gestione dell’Asp Don Cavalletti che avrebbe causato il grave indebitamento del Comune di Carpineti. Alle accuse del gruppo di opposizione ‘Carpineti Civica’ all’Amministrazione comunale, ritenuta responsabile del disavanzo di 739.000 euro per il ritardato passaggio della struttura di accoglienza di Poiago da Asp don Cavalletti a Asc Teatro Appennino, ha replicato il sindaco Tiziano Borghi parlando di mancato accordo delle opposizioni in un momento critico in cui si rischiava il licenziamento del personale e il trasferimento degli ospiti in struttura privata.

Per il segretario del Pd di Carpineti, Dario Bottazzi, quelle del sindaco "sono giustificazioni irreali in merito al ritardo con cui è intervenuto sulla crisi della Cra di Carpineti. L’Amministrazione Borghi non poteva licenziare nessun dipendente di Asp perchè sono dipendenti pubblici e in caso di chiusura di Asp dovevano essere assorbiti dal Comune. Il debito maturato da Asp ha raggiunto al 31 dicembre 2022 la cifra di 636mila euro, di cui ora si dovranno fare carico i cittadini di Carpineti per 474mila euro e il restante a carico degli altri comuni dell’Unione Appennino. Più della metà di questo debito, 294mila euro, deriva dalle rette per le quali non è stato richiesto il pagamento, un dato di bilancio che certifica l’incapacità amministrativa nella gestione dell’Asp. Questa mancata riscossione è la conseguenza della riduzione del personale amministrativo di Asp con trasferimenti ad altri incarichi e mancata integrazione di pensionamenti e trasferimenti".

Per Bottazzi, Borghi avrebbe trasferito, con delibera, l’arretrato ai comuni di residenza dei singoli ospiti, "un condono delle rette" perché non verranno mai recuperate.

Settimo Baisi