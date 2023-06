"Quelle domeniche a Novellara tra un gelato e stimolanti confronti sui problemi della gente"

Una parte della vita della famiglia di Romano Prodi è legata alla casa di campagna della famiglia di Flavia Franzoni, a Santa Maria di Novellara, alla periferia della cittadina, al confine con il territorio di Bagnolo. Qui Prodi e consorte, anche negli anni della presidenza del consiglio del Professore, hanno trascorso alcuni giorni di riposo, solitamente subito dopo Ferragosto. Una tenuta in campagna, con un ampio giardino, che nel periodo del soggiorno dei Prodi era controllata 24 ore su 24 da un presidio fisso dei carabinieri.

I giorni novellaresi di Romano e Flavia sono bene impressi nella memoria di Sergio Calzari, a lungo sindaco di Novellara.

"Con altri ex sindaci e rappresentanti di partito – ricorda Calzari – siamo andati spesso a fare visita ai coniugi Prodi, nella casa della famiglia Franzoni, che veniva usata soprattutto per soggiorni nel periodo estivo. Erano momenti in cui Romano Prodi ci raccontava divertenti aneddoti legati alla sua esperienza di Premier, ai vertici della Comunità Europea, di uomo politico di livello nazionale e internazionale.

C’era l’abitudine di far visita ai Prodi portando un gelato, che poi si degustava in compagnia, per combattere l’afa estiva. E accanto a lui c’era sempre Flavia. Lei la ricordo molto attenta alla nostra realtà di Novellara. Qui aveva tenuto anche conferenze. Era molto interessata ai temi del welfare, dei servizi sociali. Flavia era una donna di grande disponibilità, sempre gentile, sorridente, rispettosa".

Antonio Lecci