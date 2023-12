QUELLI CHE RINUNCIANO

Aria di conferme ma anche di "abbandoni" tra i sindaci della Bassa. Mentre si attendono conferme sul possibile terzo mandato, ci sono sindaci che lasciano l’incarico già dopo i primi cinque anni di mandato. Matteo Benassi di Boretto, Luigi Bellaria di Cadelbosco Sopra, così come il giovane Luca Nasi di Rolo hanno già annunciato l’intenzione di non ricandidarsi l’anno prossimo. Mentre cominciano ad emergere le prime probabili sfide: come a Fabbrico, dove il sindaco uscente Roberto Ferrari dovrebbe affrontare Elisabetta Sala, da anni attiva sui temi sociali e di sicurezza del paese.