"Quell’uomo mi ha salvato la vita Vorrei incontrarlo e ringraziarlo"

Un appello per rintracciare il passante che ha dato l’allarme al 118, permettendo così il rapito intervento dei soccorsi. Lo lancia Simone Cocchi, 38 anni, programmatore meccanico abitante a San Martino in Rio, ferito domenica mattina in una accidentale caduta in bicicletta nella frazione di Stiolo.

Inizialmente le sue condizioni erano sembrate piuttosto gravi, tanto che sul posto, insieme ad ambulanza e autoinfermieristica, era stato inviato pure l’elisoccorso. A bordo del velivolo il ferito era stato portato a Parma, sempre in stato di choc. Per fortuna, in breve tempo il ciclista ha dato evidenti segni di ripresa. E’ stato dimesso una trentina di ore dopo dall’ospedale Maggiore di Parma, pur se restano evidenti sul volto i segni della caduta.

"Sono scivolato su alcuni sassolini che erano sulla carreggiata, poi non ricordo nulla. Ho battuto testa e volto e ho perso i sensi. Quando ho riaperto gli occhi ho visto un uomo sui quarant’anni, con la barba, che stava telefonando ai soccorsi. Se sono stato raggiunto in breve tempo da ambulanza e personale medico lo devo a questa persona. Che vorrei rintracciare per ringraziare personalmente. A quell’ora in zona non c’era nessuno. Se lui non si fosse fermato, avrei rischiato di restare a lungo senza soccorsi".

Simone ha rintracciato una coppia di giovani che è passata poco più tardi. Ma loro non conoscono il soccorritore che ha garantito i primi aiuti al malcapitato.

"All’inizio non ricordavo nulla di quanto accaduto, poi con il passare delle ore – aggiunge Cocchi – qualcosa mi è tornato in mente, potendo così ricostruire quanto era successo". E ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per aiutarlo nell’emergenza.

Antonio Lecci