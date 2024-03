"Querce abbattute a Stiolo. Non c’era l’autorizzazione"

Nuove polemiche sull’abbattimento, eseguito lo scorso gennaio, di alcune querce che si trovavano da molti anni in località Stiolo, a San Martino in Rio. I consiglieri di opposizione della lista Alleanza Civica – Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – si dicono pronti a smentire le dichiarazioni del sindaco Paolo Fuccio, il quale aveva parlato di un verifica di esperti, di potenziale pericolo e di autorizzazione all’abbattimento. "Dopo un accesso agli atti – dicono da Alleanza Civica – dai documenti ricevuti è emerso che non esiste alcuna relazione del Consorzio fitosanitario così come non pare esistere nessun verbale di sopralluogo dell’ufficio tecnico e quindi nessuna specifica autorizzazione all’abbattimento delle querce. Ancora una volta il sindaco dispaccia informazioni e notizie del tutto infondate e che, alla prova dei fatti e degli atti, si dissipano come neve al sole". E chiedono all’amministrazione comunale di "chiarire in modo concreto i contorni di questa vicenda". L’abbattimento era avvenuto in via Pilastrello, in paese, in un terreno di proprietà privata, ma accanto a una strada di pubblico passaggio. Un’ampia verifica sul verde in paese era avvenuto all’indomani del cedimento di una grossa pianta, in un parcheggio a ridosso del centro storico di San Martino in Rio.

Antonio Lecci