Querela Giarrusso-Iori: "Opinioni insindacabili"

È sfilata in tribunale la causa che vede l’ex senatrice Pd Vanna Iori querelata per diffamazione dall’ex ‘Iena’ Dino Giarrusso, in passato europarlamentare eletto col M5s e poi fuoriscito verso il gruppo misto. Il contenuto contestato si riferisce all’articolo ‘Giarrusso, la competenza non è più una virtù’, pubblicato dalla docente universitaria nel settembre 2018 sul suo blog nel quotidiano online Huffington Post.

Nel luglio 2018 Giarrusso fu nominato segretario particolare del viceministro all’Istruzione Lorenzo Fioramonti, con l’incarico di coordinare la comunicazione e curare le relazioni istituzionali, nonché dirigere l’Osservatorio sui concorsi nelle università e negli enti di ricerca. La notizia della nomina suscitò commenti contrastanti. C’è chi gli attribuì servizi giornalistici controversi su fake news e notizie come il trattamento – giudicato privo di validità scientifica – ‘Stamina’, obiettando che non aveva le competenze per dirigere un così delicato Osservatorio.

Iori era stata raggiunta da un decreto penale di condanna, a cui ha presentato opposizione, per queste parole: "Giarrusso il venditore di bufale antiscientifiche come ‘stamina’ e infine campione in tv dell’antiscienza e dei processi tv", alludendo al suo lavoro di giornalista per le ‘Iene’. Giarrusso si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Angela De Rosa.

Il processo è in corso davanti al giudice Maria La Nave, ieri sostituita dal giudice Stefano Catellani: è stato brevemente accennato lo sviluppo più recente, cioè che il 29 ottobre 2024 il Senato ha approvato l’insindacabilità per le opinioni espresse dall’allora senatrice. Iori è difesa dall’avvocato Alessandro Nizzoli: "Il Senato con ampissima e trasversale maggioranza e il solo voto contrario del M5S, che era il destinatario della critica espressa dalla senatrice – dichiara il difensore – ha ritenuto che le opinioni oggetto del processo rientrassero nell’esercizio delle funzioni di parlamentare e non avessero contenuto diffamatorio. È ciò che sin dall’inizio del processo abbiamo sostenuto. Il tribunale a questo punto dovrà prendere atto della decisione del Senato oppure impugnarla innanzi alla Corte Costituzionale". Si proseguirà in maggio.

Alessandra Codeluppi