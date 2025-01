"Querele di Forza Nuova, spese coperte"

Il Partito Democratico di Reggio Emilia "è pronto a sostenere le spese legali dei consiglieri, perché qui preferiamo chiamarci compagni e amici piuttosto che camerati". Lo annunciano segretari provinciale e cittadino dei dem Massimo Gazza e Gianluca Cantergiani, facendo quadrato attorno ai 23 consiglieri comunali che lunedì hanno votato l’ordine del giorno contro la possibile apertura di un sede di Forza Nuova in città. E che, per questo, il leader del partito di estrema destra Roberto Fiore ha annunciato di voler querelare per diffamazione.

Il Pd esprime in particolare "massima vicinanza ai consiglieri comunali e condivide la posizione espressa nella seduta consigliare".

Il "contrasto alle derive antidemocratiche è il primo nostro valore identitario e la costruzione di processi democratici il nostro primo impegno. L’antifascismo, che è origine materiale della Costituzione e ne costituisce la premessa, nella città medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, e’ un principio fondante e inviolabile", sottolineano Gazza e Cantegiani. "Riteniamo incompatibile la presenza di nostalgici a cui piace assaltare le sedi di sindacati con la storia della nostra città, con i suoi sacrifici, con il suo straordinario contributo per la Resistenza, per la libertà, per la Repubblica e per la Costituzione”, aggiungono.

red. cro.