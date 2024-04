Querelle riforma sanitaria. Snami: "Tutto da rifare"

"Le parole di Donini preoccupano: riforma dell’Emergenza-Urgenza da cestinare e rifare".

I sindacalisti dello Snami così commentano quanto l’assessore regionale alla sanità ha detto sul Pronto soccorso dell’ospedale Franchini in occasione del convegno di giovedì scorso a Monticelli: il Ps non si può riaprire h24 a causa della carenza di personale medico, e la copertura notturna per i casi meno gravi sarà garantita dal Cau (centro assistenza urgenza). Stesso discorso vale per gli altri Ps e punti di primo intervento dell’Emilia-Romagna.

"Ecco gli effetti della riforma: un globale declassamento del livello di assistenza – commenta il sindacato autonomo dei medici –. Calo marginale degli accessi nei Ps; concorrenza interna con medici specializzandi che sono pagati meglio nei Cau piuttosto che nei Ps; corsi di formazione per medici d’emergenza non banditi nel 2023 e ancora al palo nel 2024. L’impianto complessivo della riforma di Donini è da bocciare: distrae le poche risorse presenti verso la bassa intensità, chiusi pronti soccorso e automediche 118, e abbassa il livello di assistenza del vero sistema di emergenza urgenza disincentivando nei fatti il lavoro nello stesso, distoglie risorse anche dalle cure primarie".

L’assessore ha dichiarato che i Cau, pur non sostitutivi dei Ps, sono oggi l’unica risposta possibile: "Non si spende minimamente per risolvere il problema della vera emergenza urgenza, quella che salva ogni giorno migliaia di vite. La Regione nel 2023 non ha nemmeno pubblicato i necessari corsi di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale, che tramite le intese in essere possono anche andare a supportare con personale preparato anche i servizi ospedalieri di Ps, evitando le coop". Per contro "tutta l’attenzione dell’assessorato pare incentrata sul risolvere le incompatibilità per permettere ai medici di famiglia di svolgere attività nei Cau… Ci sono delle criticità di personale che solo due settimane fa l’assessorato ha tentato di smentire. Nondimeno, la riforma non solo non ha supportato i pronto soccorso ma sta creando anche una concorrenza interna che sottrae agli stessi anche i pochi medici in formazione specialistica che avrebbero potuto concorrere per posti di pronto soccorso".

Per lo Snami "la struttura retributiva dei Cau voluta da Donini fa sì che lo specializzando che sceglie di rimanere specializzando con la borsa di studio e di fare qualche turno nei Cau, possa avere occasioni di guadagno superiori a quelle che avrebbe avuto facendosi assumere in un pronto soccorso. Poi Donini si lamenta dei concorsi deserti?!".