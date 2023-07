Querelle sulle distese "C’era un’alternanza fra Sospeso e bar vicino Mai negate richieste"

di Giulia Beneventi

Il centro storico di Reggio è deserto, morto, troppo poco accessibile o appetibile. Quante volte, parlando di commercio e vivibilità dell’esagono reggiano, si sentono dire frasi del genere? Considerazioni che secondo l’assessora alla valorizzazione del centro storico, Mariafrancesca Sidoli, creano "una narrazione non corretta, come se in centro non si potesse fare più nulla. Il fatto di poter tenere i locali aperti fino alle due di notte il venerdì, il sabato e i prefestivi, e tutte le altre sere fino all’una: già questo dà un’idea di come e quanto sia possibile vivere la città".

Di recente però la notizia del Sospeso Café, determinato a spostarsi fuori dal centro vista l’ordinanza del tribunale che impone al locale la chiusura alle 22, ha fatto discutere.

Assessore, sulla vicenda del Sospeso, messa da parte la causa con l’Hotel Posta il cui esito è noto, c’è anche un tema legato alla distesa. Il locale lamenta di avere di fronte a sé i tavoli di un concorrente e dice che qualsiasi alternativa, come ad esempio posizionare i loro tavoli in piazza Prampolini vicino alla fontana, non è stata accolta dal Comune. Come mai?

"Il contenzioso legale tra privati, che appunto si è risolto in tribunale, dà comunque un dato anche sulla questione della distesa: si tratta sempre di negoziazione tra le parti. Posto che già da diversi anni era stata trovata una soluzione ad alternanza, per permettere a entrambe le attività di avere a turno la loro distesa, la piazza è uno spazio pubblico, con altri elementi che possono e devono trovare collocazione". Si riferisce al palco che in questi giorni è, appunto, vicino alla fontana?

"Anche, ma in quello stesso punto c’è anche il mercato due volte a settimana, per esempio".

Quindi non possono avere un’altra distesa, insomma.

"A oggi nessuna richiesta di permesso per avere la distesa è stata negata. La norma però vuole che, ove ci sia un contenzioso legale in corso, tale permesso non può essere dato. E al di là di questo, ripeto, il centro è un sistema complesso che richiede una responsabilità collettiva".

I commercianti ritengono che il centro sia poco accessibile, tanto più con la Ztl in via Emilia Santo Stefano e Corso Garibaldi. Lei che ne pensa?

"Non ragionerei in termini assoluti, come se la Ztl fosse unicamente giusta o sbagliata. I cambiamenti dipendono sempre dalla loro modalità di applicazione, la vera sfida è trovare delle proposte condivise da tutti i soggetti coinvolti".

E qui torniamo alla responsabilità collettiva. In altre città vicine, per esempio Modena, certi modelli pare però che siano già rodati, mentre non è un mistero che il centro di Reggio sia pieno di negozi chiusi e sfitti. Siamo indietro? E se sì, perché?

"Sul tema delle attività che chiudono credo influisca molto anche l’instabilità del mercato, che si riflette sul commercio. Quanto alla gestione e al paragone con altre città, ribadisco sempre il valore del bene collettivo: non bisogna concentrarsi sui singoli interessi, siano essi dei residenti o dei commercianti, se si vuole davvero iniziare un cambiamento culturale. Detto questo, la polemica politica è legittima, ma è anche efficace? Io ho le mie forti perplessità".