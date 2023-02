"Questa collaborazione è magica"

"Reggio è una città un po’ magica, guardate questo tavolo: non succede dappertutto che così tante istituzioni si uniscano per progettare". Le parole sono dell’assessore alle pari opportunità Annalisa Rabitti, responsabile anche del progetto ’città senza barriere’ in base al quale il Comune finanzia questa e altre iniziative di inclusione. Rabitti ha fatto grossi complimenti alle studentesse: "Grazie a voi e alle vostre famiglie, il vostro coraggio mostra che la fragilità può essere superata. Siamo onorati di avervi, siete un esempio".

Marco Corradi è il presidente di Acer, che ha messo a disposizione l’alloggio e ha in proposito un appello importante: "La nostra missione è di attrarre persone e fornire soluzioni di qualità a chi vive già a Reggio, anche con il patrimonio privato. Chiediamo che ci mettiate a disposizione gli appartamenti vuoti in modo da offrirli a chi lavora e a progetti come questo. L’abitazione è un tema strettamente legato al welfare, per questo spero anche che la collaborazione con Farmacie comunali riunite possa essere solo all’inizio".

Lanfranco de Franco, assessore alla casa e alla partecipazione, dopo aver sottolineato l’importanza di ogni istituzione coinvolta e della loro collaborazione ha sottolineato "la posizione centrale, a pochi passi sia dalla sede di Università 21 che dall’ateneo Unimore: permette di vivere a pieno l’esperienza universitaria". Il presidente di Fcr Andrea Capelli ha fatto un grande in bocca al lupo alle studentesse, sperando che poi decideranno di continuare a vivere a Reggio Emilia.

Tommaso Vezzani