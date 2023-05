"Questa corsa è pericolosa, ci vogliono maggiori controlli"

"Ho visto una scena bruttissima". Lei, Antonella Tambaro, si occupa di medicina cinese. Mercoledì sera è intervenuta in soccorso delle tre persone rimaste intossicate, prima di andare pure lei al pronto soccorso. Il giorno dopo lancia un appello perché si garantisca la sicurezza sulla linea 8, che lei descrive come abitualmente invasa da giovani che spacciano. "Prendo l’autobus per andare a casa dopo una giornata di lavoro insieme a mia figlia. Sono arrivata tardi da perdere la corsa, mentre mia figlia, 23 anni, era già lì prima. Ho sentito urla e parole disgustose: c’era un giovane extracomunitario con una ragazzina. Salita sulla corriera mi pizzicava la gola, così sono scesa subito. Quando ho visto l’autista che stava male, l’ho trascinato fuori e l’ho soccorso: con gli oli essenziali, in digitopressione, gli ho indotto il vomito. Ho aiutato anche un altro ragazzo, credo di provenienza indiana o pakistana, che non parlava l’italiano. Poi mi sono girata e ho visto mia figlia: le bruciavano gli occhi e la gola. A un certo punto sono sbottata e ai presenti ne ho dette di tutti i colori. Su questi mezzi alla sera c’è sempre odore di marijuana: servono più controlli, ci vorrebbe un appartenente alle forze dell’ordine fisso sulla linea 8 che è piena di spacciatori, tutti ragazzini minorenni, di origine straniera, e anche non. Sono diventati arroganti e non puoi dire loro nulla. Sono stata accusata da qualcuno di razzismo, ma io ho detto che ho soccorso tutti, anche uno straniero. Poi si sono tutti volatilizzati. Stasera (ieri, ndr) non prenderò l’autobus, ma andrò a casa in taxi. Mia figlia non se la sente più di salire sul mezzo pubblico". Poi domanda che le autorità intervengano: "Chiedo che il sindaco e le forze dell’ordine adottino provvedimenti per proteggere i cittadini che prendono l’autobus: serve sorveglianza. L’ultima corsa della linea 8 è la più pericolosa: vedo giovanissimi salire col monopattino, per andare in giro e spacciare, e poi prendere anche il treno per Modena. Li ho visti con borse piene di roba e orologi d’oro, eppure si tratta di gente che sta per strada". al.cod.