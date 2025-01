"Questa diventerà una cittadella della salute"

E’ stata ufficialmente inaugurata ieri mattina a Scandiano la nuova casa della comunità in via Pistoni e Blosi. La struttura ospita i servizi distrettuali e garantisce assistenza continua, promozione della salute, cure domiciliari per i pazienti fragili. I servizi presenti in questa sede vedono il nucleo cure primarie Scandiano-Viano, i medici di famiglia e i loro ambulatori infermieristici, il servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, il servizio infermieristico domiciliare, la centrale operativa territoriale, i servizi di prevenzione per la tutela degli ambienti di vita e lavoro, alimentare e animale.

L’intervento ha comportato un costo complessivo di circa 390mila euro. Con quella di Scandiano le case di comunità della provincia diventano 15.

Il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha sottolineato che insieme "abbiamo disegnato un sistema territoriale che sempre più si sta sviluppando in questi mesi e ancora ci vedrà impegnati in inaugurazioni e cantieri nelle prossime settimane. Il distretto di Scandiano è un distretto centrale della sanità pubblica della provincia. Da qui passa il futuro della nostra sanità". Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti ha espresso soddisfazione per il nuovo investimento presentato ieri: "Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo spazio che rappresenta un passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini. La territorialità è un valore fondamentale. Non si può accentrare tutto. E’ nostro dovere proteggere chi lavora in sanità e collaborare con loro per offrire servizi sicuri, continuativi e di qualità. Questa casa della comunità è un esempio di come possiamo accompagnare insieme i cambiamenti e costruire una rete sanitaria al servizio di tutti".

Il primo cittadino di Viano Fabrizio Corti ha rimarcato che questo nuovo spazio "rappresenta un’importante risorsa per i cittadini e un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità. Sono convinto rappresenti un passo significativo verso un modello di assistenza più integrato e accessibile che mira a garantire un futuro più sano e sostenibile per tutti noi".

Il direttore generale Cristina Marchesi ha evidenziato che quella di Scandiano è una casa di comunità "particolarmente attesa che siamo felici di aprire perché diventi un riferimento nel dare risposte assistenziali integrate ed efficaci ai bisogni primari di salute e a quelli delle persone più fragili".

Marco Ferri, direttore Ausl del distretto di Scandiano, ha spiegato che all’interno operano "già 13 medici di medicina generale che sono il motore di questa struttura".

E’ intervenuto anche l’assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi: "Qui c’è quasi una cittadella della salute. Un complesso integrato territoriale ospedaliero che deve diventare l’esempio e il modello quando le culture identitarie cercano di tutelare con grande spirito innovativo". Don Giuliano Guidetti, prima del taglio del nastro, ha impartito la benedizione.

Matteo Barca