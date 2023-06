"Questa frana è una vera calamità, ma la velocità si è un po’ ridotta"

Riflettori accesi sul movimento franoso di Baiso, "una vera calamità naturale che non si arresta e non ci lascia dormire", dice il sindaco Fabrizio Corti. Per evitare che la massa franosa invada irrimediabilmente e costringa a chiudere la strada provinciale di fondovalle Secchia Sp 486R, decine di camion continuano a fare la spola tra la punta - in continuo avanzamento - della frana e l’argine del fiume Secchia dove vengono scaricati circa 900 camion di terra al giorno.

A coordinare il traffico sono sempre presenti agenti della Polizia stradale e Polizia locale con la collaborazione dei vigili di Reggio, ma anche di comuni di altre province come Moncalieri (Torino) e Renate (Monza-Brianza). Il vasto movimento franoso di Levizzano di Baiso consiste in un distacco che parte da Corciolano e Ca’ Lita e scivola, con un ampio fronte, verso valle sfiorando le ultime abitazioni nei pressi della fondovalle Sp 486R, ad oggi salve grazie al lavoro degli operatori, in campo per il contenimento di contrasto e contenimento del piede avanzato della frana.

Si tratta del risveglio di un consistente movimento franoso del comune di Baiso che già diversi anni fa aveva manifestato la sua gravità, arrestato grazie all’intervento del Servizio difesa del suolo della regione, anche oggi costantemente presente sul posto.

"La velocità è stata un po’ ridotta rispetto a prima - dice il sindaco –, ma il movimento continua e la frana viene monitorata h24. Per fortuna, grazie al lavoro degli operatori in campo, che ringrazio per il loro straordinario impegno, fino ad oggi le case sono salve. Ringrazio anche i tecnici della Regione sempre presenti per controllare ogni movimento. Un ringraziamento lo devo anche ai nostri cittadini, soprattutto quelli che abitano nella zona e che sopportano i disagi alla viabilità".

Settimo Baisi