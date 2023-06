"Questa inchiesta non doveva neppure nascere Chi era a Bibbiano con le t-shirt ora sta zitto"

"Se ricorreranno in Cassazione, non siamo minimanente preoccupati". Così Luca Bauccio (foto), avvocato difensore di Foti su un’eventuale impugnazione. "In realtà la procura generale ha parlato di ‘valutazione se ci saranno gli spazi’. Questo è un approccio giudiziario serio ed equilibrato". Poi però attacca: "L’impianto accusatorio è un castello di sabbia, finora si è preso un grande abbaglio. Questa inchiesta non doveva neppure nascere".

Infine, invoca le scuse allo psicoterapeuta: "I politici che andavano a Bibbiano con le magliette, ora stanno zitti dalla vergogna. Ma dovrebbero chiedere scusa".